Политика

04:29 30.06.2019

Суд отклонил апелляцию нардепа Парасюка к ЦИК об отказе регистрировать его кандидатом на выборах в Раду

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Апелляционная инстанция отклонила жалобу народного депутата Владимира Парасюка и оставила в силе решение Центризбиркома об отказе в его регистрации на досрочных парламентских выборах.

"Ну что… мы проиграли и апелляцию. Знаете, мы все сделали правильно, но судьям просто плевать на закон и справедливость. Они слышат только указания по телефону и давно не слышат людей. Никто даже не смотрел материалы дела", - написал Парасюк на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому

"Господин Зеленский, Вы - новый президент, которому люди доверились. Если вы ничего не измените, то эйфория очень быстро пройдет. И все закончится не начавшись", - сказано в обращении.

Как сообщалось, ЦИК не зарегистрировала внефракционного парламентария Парасюка кандидатом в народные депутаты из-за "несоответствия поданных документов требованиям законодательства".

Теги: #апелляция #кандидат #украина #суд #отказ
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