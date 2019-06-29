На выборах в Раду зарегистрировано 88 кандидатов по списку "Руха новых сил Саакашвили" и 9 – в округах

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала в субботу 88 кандидатов в народные депутаты по партийному списку "Руха новых сил" Михаила Саакашвили и 9 кандидатов от этой партии в одномандатных округах.

Как сообщает пресс-служба ЦИК, таким образом комиссия выполнила решение Верховного суда от 29 июня, которое отклонило ее апелляцию на решение Шестого апелляционного административного суда об отмене решения ЦИК по отказу "Руху новых сил" в регистрации на выборах.

ЦИК рассмотрела соответствующие документы, приняла во внимание протокол внеочередного съезда "Руха новых сил Михаила Саакашвили" от 10 июня 2019 года, предоставленный партией во исполнение постановления Верховного суда как исправленный.

Также ЦИК зарегистрировала представителем "Руха новых сил Саакашвили" в комиссии с правом совещательного голоса адвоката Павла Богомазова.