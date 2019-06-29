Политика

21:45 29.06.2019

ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии "Рух новых сил" Саакашвили на выборы - "ОПОРА"

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ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии "Рух новых сил" Саакашвили на выборы - "ОПОРА"

Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации кандидатов от партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, сообщила гражданская сеть "Опора".

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатов в депутаты в одномандатных округах и многомандатном округе от партии "Рух новых сил Михеила Саакашвили", а также представителя этой партии в Центральной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Кроме того, это также подтвердил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе.

"Нас таки зарегистрировали! Идем до конца! До победы!", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Украины отклонил апелляционную жалобу ЦИК относительно участия партии "Рух новых сил" Саакашвили во внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Суд оставил в силе решение Шестого апелляционного административного суда Киева, которое отменяет постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от этой политсилы на внеочередных выборах Верховной Рады 21 июля.

Теги: #саакашвили #политсила #украина #цик #регистрация #выборы
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