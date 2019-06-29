Политика

20:43 29.06.2019

Климкин опроверг информацию о договоренности Европы и РФ об обмене ее возвращения в ПАСЕ на освобождение украинских моряков

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Климкин опроверг информацию о договоренности Европы и РФ об обмене ее возвращения в ПАСЕ на освобождение украинских моряков

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что якобы Европа договорилась с Россией об обмене ее возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) на освобождение украинских моряков.

"Многие пишут о вероятном размене между Европой и Россией: возвращение России в ПАСЕ на возможное освобождение наших заключенных. Измена Европы нам всем болит. Но не ведитесь на это. Не ищите такого рода "логических" оправданий. Тем более, все слышали, что говорил российский президент (Владимир Путин – ИФ) в японской Осаке", - написал Климкин в Facebook.

По его словам, "главная проблема даже не в этом. Хуже будет, если Россия и Европа решат, что они могут договориться за нашей спиной и попытаются навязать нам чужую стратегию и тактику".

Климкин отметил, что уже сейчас "в кулуарах" можно услышать разговоры о том, что Украина является общим соседством России и Европы, общей ответственностью, поэтому должны быть и общие действия.

"На самом деле, действия будут российские, а Европа будет наблюдать. К сожалению, неопытность новой команды этому способствует, а экономический маневр у нас почти отсутствует. И вот мы уже не успеем оглянуться, как откровенную капитуляцию нам будут пытаться представить как долгожданную победу. Если так случится, окажемся на два поколения в серой буферной зоне", - подчеркнул глава МИД.

Климкин считает, что судьбу Украины должны решать только украинцы.

"Другие будут нам помогать только, если у нас будут собственные ум и твердая, даже очень жесткая воля отстаивать свою позицию", - резюмировал министр.

Теги: #рф #европа #украина #климкин #договоренность
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