Политика

19:36 29.06.2019

Верховный суд окончательно отклонил требование отменить решение ЦИК о регистрации Бойка кандидатом в депутаты

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Верховный суд окончательно отклонил требование отменить решение ЦИК о регистрации Бойка кандидатом в депутаты

Верховный суд Украины окончательно отклонил иск с очередным требованием отменить решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о регистрации Юрия Бойко кандидатом в народные депутаты по избирательному списку партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", сообщила пресс-служба партии.

"Сегодня, 29 июня, Верховный Суд отклонил очередную жалобу представителей группировки Мураева-Вилкула-Порошенко с требованием отменить регистрацию основателя Оппозиционной Платформы – За жизнь, кандидата в премьер-министры Юрия Бойко. Решение Верховного Суда окончательное и обжалованию не подлежит", - сказано в заявлении, обнародованном на сайте партии в субботу.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что против партии и ее кандидатов ведется "грязная кампания псевдооппозиционеров". В частности, в Одессе развешиваются провокационные бигборды, в Мариуполе уничтожается реклама, а в Донецкой области сжигают автомобили членов партии, кандидатов в депутаты и запугивают сторонников.

"Будучи под санкциями, группа Мураева-Вилкула не способна принести ни мира, ни облегчения жизни украинцев, поэтому пытается любой ценой еще на пять лет законсервировать политику войны и тарифного геноцида", - сказано в заявлении политсилы

Теги: #бойко #верховный_суд #украина #оппоплатформа
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