Политика

16:23 29.06.2019

После перехода в оппозицию руководство Демпартии Молдовы подало в отставку

2 мин читать
После перехода в оппозицию руководство Демпартии Молдовы подало в отставку

Все руководство Демократической партии Молдовы подало в отставку, после того, как ДПМ заявила 14 июня о переходе в оппозицию, сообщил на пресс-конференции в субботу вице-председатель партии, бывший премьер-министр Павел Филип.

"После произошедших событий и смены власти, все руководство Демпартии подало в отставку. Такое решение принято сегодня на заседании Национального совета ДПМ. Со своих должностей ушли генеральный секретарь партии и все вице-председатели ДПМ. Вы знаете, что председатель партии Владимир Плахотнюк объявил о своей отставке в начале недели", - сказал Филип.

Он сообщил, что принято решение о том, что он будет исполнять обязанности председателя ДПМ до съезда партии, который будет созван 27 июля.

"На этом съезде будет избрано новое руководство партии и утверждена новая программа ДПМ, призванная реформировать политформирование. Демпартия останется сильным и абсолютно необходимым для Молдовы политическим формированием. ДПМ всегда способствовала сохранению равновесия в молдавской политике. Сейчас это также необходимо, так как созданная в Молдавии правящая коалиция левых и правых абсолютно неестественна", - сказал бывший премьер.

По его словам, ДПМ проведет анализ допущенных ошибок, чтобы реформировать партию и сделать ее сильнее.

"ДПМ остается важной партией, и мы понимаем, что нужно изменить, чтобы у нас было политическое формирование социальной направленности, основанное на европейских ценностях", - подчеркнул Филип.

Он сообщил также, что в субботу состоялись последние мероприятия Демпартии в нынешнем огромном новом офисе в центре Кишинева.

"Мы понимаем, что ДПМ больше не в состоянии будет содержать нынешнюю штаб-квартиру, поэтому было решено переехать в другое помещение. Пока я не знаю, где будет новый офис партии", - заявил Филип.

Как сообщалось, 14 июня завершился острый политический кризис в Молдове. Демпартия не хотела признавать новое парламентское большинство и правительство, в результате чего в Молдове возникло двоевластие. После того, как все внешние партнеры, включая Россию, США и Евросоюз признали новое правительство, сформированное правым блоком ACUM и Партией социалистов, правительство Филипа подало в отставку, а партия перешла в оппозицию. Сразу после этого лидер ДПМ Плахотнюк и его ближайшее окружение сбежали из страны. Еще через неделю он заявил в социальных сетях, что сложил с себя полномочия председателя партии.

Теги: #молдова #оппозиция #отставка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:39 24.06.2019
В правительстве Молдовы впервые стало больше женщин, чем мужчин

В правительстве Молдовы впервые стало больше женщин, чем мужчин

23:42 23.06.2019
Несколько тысяч протестующих в центре Тбилиси добиваются отставки главы МВД

Несколько тысяч протестующих в центре Тбилиси добиваются отставки главы МВД

14:43 21.06.2019
Спикер парламента Грузии Кобахидзе в связи с беспорядками в Тбилиси ушел в отставку

Спикер парламента Грузии Кобахидзе в связи с беспорядками в Тбилиси ушел в отставку

13:06 18.06.2019
Министр внутренних дел Молдовы обратился к властям Украины с просьбой оказать содействие в установлении места нахождения молдавских олигархов

Министр внутренних дел Молдовы обратился к властям Украины с просьбой оказать содействие в установлении места нахождения молдавских олигархов

17:50 17.06.2019
Шеф спецслужб Молдовы ушел в отставку

Шеф спецслужб Молдовы ушел в отставку

16:24 17.06.2019
Новый премьер Молдовы пообещала очистить прогнившую систему госвласти

Новый премьер Молдовы пообещала очистить прогнившую систему госвласти

15:28 17.06.2019
Фракция Демпартии Молдовы вернулась в парламент как оппозиционная

Фракция Демпартии Молдовы вернулась в парламент как оппозиционная

13:00 17.06.2019
Лидер Демократической партии Молдовы Плахотнюк готов вернуться в страну и занять место "на баррикадах"

Лидер Демократической партии Молдовы Плахотнюк готов вернуться в страну и занять место "на баррикадах"

23:19 16.06.2019
Прокуратура Молдовы отменила ордер на арест оппозиционера Усатого после смены власти в стране

Прокуратура Молдовы отменила ордер на арест оппозиционера Усатого после смены власти в стране

14:39 16.06.2019
Новые власти Молдовы продолжат реализацию соглашения об ассоциации с ЕС – премьер

Новые власти Молдовы продолжат реализацию соглашения об ассоциации с ЕС – премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

У Зеленского призывают пользователей соцсети предложить свои кандидатуры на пост главы Николаевской области

Вакарчук призвал своих сторонников становиться наблюдателями от партии "Голос" на парламентских выборах

Россия не предлагала Украине освободить захваченных украинских моряков, это "предложение" было оскорблением

Меркель и Путин договорились о сохранении "Нормандского формата"

Макрон рассчитывает на проведение в июле саммита в "нормандском формате"

ПОСЛЕДНЕЕ

У Зеленского призывают пользователей соцсети предложить свои кандидатуры на пост главы Николаевской области

Вакарчук призвал своих сторонников становиться наблюдателями от партии "Голос" на парламентских выборах

Страны G20 призывают онлайн-платформы соблюдать законы, чтобы не допускать использования интернета террористами

Порошенко встревожен: никто не позвонил в Киев накануне встречи президентов США и России в Осаке

Трамп не будет вводить санкции против Турции за покупку С-400

Трамп всерьез рассматривает возможность визита в РФ по приглашению Путина

Путин: возвращение РФ в ПАСЕ никак не связано с темой освобождения украинских моряков

Россия не предлагала Украине освободить захваченных украинских моряков, это "предложение" было оскорблением

Меркель и Путин договорились о сохранении "Нормандского формата"

Трамп в ходе бесед сделал тему украинских моряков одной из приоритетных, решения по этому вопросу пока нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА