Порошенко встревожен: никто не позвонил в Киев накануне встречи президентов США и России в Осаке

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко назвал "тревожным звонком", что на встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях саммита "Большой двадцатки" в Японии украинская тематика обсуждалась без участия Киева.

"Нарушение принципа "ничего об Украине без Украины" – часть русского реванша. Мы держали его (принцип – ИФ) в течение пяти лет, чтобы никому и в голову не пришло о чем-то о нас и без нас договориться с Кремлем. Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами. А потом подробно информировали нас, как сейчас чувствуют себя вавки в голове у Путина", - процитировал Порошенко на странице в соцсети Фейсбук свое выступление в Тернополе во время представления команды "Евросолидарности".

По его словам, встреча президентов США и России на саммите G-20 в Японии – это первая встреча, "перед которой никто так и не позвонил в Киев".

"И отсутствие звонка – это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти", - заявил Порошенко.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин сообщил, что тема украинских моряков поднималась президентом США Дональдом Трампом на G-20, однако решения по украинским морякам пока нет, идет судебное разбирательство.