Путин: возвращение РФ в ПАСЕ никак не связано с темой освобождения украинских моряков

Президент РФ Владимир Путин заявил, что вопрос по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре прошлого года, не имеет никакого отношения к участию России в Парламентской Ассамблее Совета Европы.

"При чем здесь ПАСЕ и украинские моряки?", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам G20 в субботу в Осаке, отвечая на вопрос, правда ли, что условием возвращения РФ в ПАСЕ было освобождение украинских моряков.

Путин также утверждает, что вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии, якобы подтвердил, что случившееся в районе Керченского пролива - это была провокация, организованная Петром Порошенко в ходе предвыборной борьбы.

По словам президента РФ, вопрос по украинским морякам, которые нарушили российский закон, будет решен "спокойно в рабочем режиме".