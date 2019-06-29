Политика

10:50 29.06.2019

Меркель и Путин договорились о сохранении "Нормандского формата"

1 мин читать
Меркель и Путин договорились о сохранении "Нормандского формата"

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель договорились о сохранении "Нормандского формата" для урегулирования в Украине, российский лидер готов к проведению "нормандского саммита".

"Мы договорились, что будем этот формат использовать и в дальнейшем", - сказал Путин на пресс-конференции в Осаке, говоря о встрече с Меркель.

Президент РФ подчеркнул: "Согласен с канцлером, что мы должны использовать все инструменты, а там их не так уж много, один из действующих - Нормандский формат".

"Да, будем работать. Вопрос только когда, сроки надо согласовать, в какой последовательности будем проводить консультации – вдвоем, втроем, вчетвером", - пояснил Путин.

То есть, по его словам, "в принципе – да, а по конкретике нашим помощникам нужно договориться нашим помощникам и МИДам".

 

Теги: #сша #россия #украина #меркель #путин #нормандский_формат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:27 29.06.2019
Трамп всерьез рассматривает возможность визита в РФ по приглашению Путина

Трамп всерьез рассматривает возможность визита в РФ по приглашению Путина

11:23 29.06.2019
Путин: возвращение РФ в ПАСЕ никак не связано с темой освобождения украинских моряков

Путин: возвращение РФ в ПАСЕ никак не связано с темой освобождения украинских моряков

11:15 29.06.2019
Россия не предлагала Украине освободить захваченных украинских моряков, это "предложение" было оскорблением

Россия не предлагала Украине освободить захваченных украинских моряков, это "предложение" было оскорблением

10:29 29.06.2019
Трамп в ходе бесед сделал тему украинских моряков одной из приоритетных, решения по этому вопросу пока нет

Трамп в ходе бесед сделал тему украинских моряков одной из приоритетных, решения по этому вопросу пока нет

10:02 29.06.2019
Китайский лидер заявил о необходимости вести торговые переговоры с США на равных условиях

Китайский лидер заявил о необходимости вести торговые переговоры с США на равных условиях

09:35 29.06.2019
Кабмин ведет переговоры относительно совместного украинско-французского производства патрульных катеров в Украине для нужд ГПСУ

Кабмин ведет переговоры относительно совместного украинско-французского производства патрульных катеров в Украине для нужд ГПСУ

09:13 29.06.2019
Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном на границе КНДР и Южной Кореи

Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном на границе КНДР и Южной Кореи

03:23 29.06.2019
В Сенате США заблокировали поправку, ограничивавшую право Трампа начать войну с Ираном

В Сенате США заблокировали поправку, ограничивавшую право Трампа начать войну с Ираном

02:15 29.06.2019
Путин и Трамп при разговоре поднимали тему военнопленных украинских моряков

Путин и Трамп при разговоре поднимали тему военнопленных украинских моряков

00:41 29.06.2019
Делегация конгрессменов США 30 июня прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Делегация конгрессменов США 30 июня прибудет в Киев для встреч с Зеленским и Коболевым

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Макрон рассчитывает на проведение в июле саммита в "нормандском формате"

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

Зеленский дал гражданство Украины 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность государства

Стефанчук считает, что наиболее важные изменения в Конституцию Украины должны быть внесены в течение ближайшего года

СБУ не имеет официальных сведений об украинцах, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия "Голос" в рамках акции "взяла Раду в свои руки"

Макрон рассчитывает на проведение в июле саммита в "нормандском формате"

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

Меркель здорова и активна - правительство ФРГ

Мэй на переговорах с Путиным призвала к деэскалации ситуации в Украине

Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" подписывают меморандум об обязательстве личного голосования

Зеленский дал гражданство Украины 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность государства

Украина имеет право приостановить свое участие в безъядерном договоре – Смешко

Мураев зарегистрировал петицию для освобождения Александра Ефремова

Юлия Лёвочкина считает ошибкой желание Украины приостановить работу делегации в ПАСЕ и надеется на нормализацию процесса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА