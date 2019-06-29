Политика

10:29 29.06.2019

Трамп в ходе бесед сделал тему украинских моряков одной из приоритетных, решения по этому вопросу пока нет

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Трамп в ходе бесед сделал тему украинских моряков одной из приоритетных, решения по этому вопросу пока нет

Президент РФ Владимир Путин заявил, что тема украинских моряков поднималась президентом США Дональдом Трампом на "G-20", однако решения по украинским морякам пока нет, идет судебное разбирательство.

"Эта тема поднималась – я не помню, на обеде или в ходе нашей встречи. Но, во всяком случае, президент США сделал эту тему одной из приоритетных в ходе нашего общения на "двадцатке", - сказал Путин в субботу по итогам саммита G20, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он отметил, что "говорили по другим, естественно, проблемам, но эта тема тоже поднималась".

"Мы объяснили, что там происходит. Говорили на эту тему. Решения пока нет. У нас идет судебное разбирательство. Нужно дождаться, будем потом это решать. Главное, чтобы это не было в рамках предвыборной кампании на Украине, чтобы эти процессы не были связаны с внутриполитической украинской тематикой", - заключил Путин.

Теги: #сша #трамп #россия #украина #путин
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