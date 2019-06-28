Политика

18:31 28.06.2019

Партия "Голос" в рамках акции "взяла Раду в свои руки"

1 мин читать
Партия "Голос" в рамках акции "взяла Раду в свои руки"

Партия "Голос" (лидер Святослав Вакарчук) провела акцию у здания Верховной Рады по случаю Дня Конституции.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", около 200 человек собрались на площади Конституции, среди них присутствовали кандидаты в народные депутаты от партии "Голос".

Перед участниками акции выступил лидер партии Святослав Вакарчук, который поделился своими воспоминаниями о дне, когда Верховная Рада утвердила Основной закон.

"Носителем власти в Украине является украинский народ. Это мое любимое предложение из Конституции", - сказал он, упомянув флэшмоб, который запустил президент Украины Владимир Зеленский в День Конституции.

"Хотел бы, чтобы мы сегодня вспомнили, что Конституция - это наша возможность напомнить о тех правилах, которые 23 года назад были приняты. Мало - принять правила. Важно - по ним жить", - сказал Вакарчук.

Он предоставил слово дочери кандидата в нардепы от "Голоса", журналиста Сергея Рахманинова, которая родилась в день принятия Конституции украинским парламентом.

После этого участники акции, взявшись за руки, символично обхватили здание Верховной Рады с тех сторон, к которым не закрыт доступ, - со стороны площади Конституции и улицы Грушевского.

Теги: #вакарчук #голос #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:34 28.06.2019
Партия "Голос" в рамках акции "взяла Раду в свои руки"

Партия "Голос" в рамках акции "взяла Раду в свои руки"

16:19 28.06.2019
В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

13:00 28.06.2019
Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" подписывают меморандум об обязательстве личного голосования

Кандидаты в нардепы от "Слуги народа" подписывают меморандум об обязательстве личного голосования

18:00 27.06.2019
ЦИК уже зарегистрировала более 280 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду

ЦИК уже зарегистрировала более 280 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду

12:33 27.06.2019
"Евросолидарность" расценивает обыски ГБР у Бирюкова и командования 95-й ОДШБр ВСУ как демонстрационно-показательное давление

"Евросолидарность" расценивает обыски ГБР у Бирюкова и командования 95-й ОДШБр ВСУ как демонстрационно-показательное давление

12:28 27.06.2019
Представители диаспоры заявляют об ущемлении избирательных прав граждан Украины, проживающих за границей

Представители диаспоры заявляют об ущемлении избирательных прав граждан Украины, проживающих за границей

12:19 27.06.2019
Певец Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"

Певец Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"

11:57 27.06.2019
Особенность нынешней избирательной кампании в Раду – концерты в поддержку политсил

Особенность нынешней избирательной кампании в Раду – концерты в поддержку политсил

11:49 27.06.2019
Особенность нынешней избирательной кампании в Раду – концерты в поддержку политсил, заявляют в КИУ

Особенность нынешней избирательной кампании в Раду – концерты в поддержку политсил, заявляют в КИУ

11:41 27.06.2019
В полицию Харьковщины поступило 80 связанных с выборами обращений, открыто 3 производства, в том числе о "кандидатах-двойниках"

В полицию Харьковщины поступило 80 связанных с выборами обращений, открыто 3 производства, в том числе о "кандидатах-двойниках"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Макрон рассчитывает на проведение в июле саммита в "нормандском формате"

В "Европейской солидарности" опасаются обысков в "открытом офисе" партии и кампании по дискредитации армии

Зеленский дал гражданство Украины 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность государства

Стефанчук считает, что наиболее важные изменения в Конституцию Украины должны быть внесены в течение ближайшего года

СБУ не имеет официальных сведений об украинцах, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть

ПОСЛЕДНЕЕ

Макрон рассчитывает на проведение в июле саммита в "нормандском формате"

Меркель здорова и активна - правительство ФРГ

Мэй на переговорах с Путиным призвала к деэскалации ситуации в Украине

Зеленский дал гражданство Украины 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность государства

Украина имеет право приостановить свое участие в безъядерном договоре – Смешко

Мураев зарегистрировал петицию для освобождения Александра Ефремова

Юлия Лёвочкина считает ошибкой желание Украины приостановить работу делегации в ПАСЕ и надеется на нормализацию процесса

Тимошенко о "перепалке" президента и главы МИД: Стыдно, больно и очень опасно для государства

Решение Совета ЕС о продлении экономических санкций против РФ вступит в силу 29 июня

Решение КС по НКРЭКУ создало повод четко определить границы полномочий президента, Рады, Кабмина и других органов власти - Стефанчук

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА