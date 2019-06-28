Политика

18:01 28.06.2019

Макрон рассчитывает на проведение в июле саммита в "нормандском формате"

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Макрон рассчитывает на проведение в июле саммита в "нормандском формате"

Президент Франции Эмманюэль Макрон ожидает обсуждения на предстоящем в июле саммите "нормандской четверки" вопросов урегулирования конфликта в Украине с учетом Минских договоренностей.

"Буквально через несколько недель у нас состоится очень важная встреча в формате "два плюс два" министров обороны и министров иностранных дел. Нам, как постоянным членам Совбеза, нужно решать какие-то вопросы с особым вниманием, в частности, украинский вопрос в свете минского комплекса мер, надеюсь, что мы в июле встретимся в "нормандском формате", - заявил он в пятницу на встрече в Осаке президенту России Владимиру Путину.

Теги: #нормандский_формат #макрон
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