Политика

12:28 28.06.2019

Зеленский дал гражданство Украины 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность государства

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Зеленский дал гражданство Украины 14 иностранцам, которые защищали территориальную целостность государства

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины ряду иностранцев, которые принимали участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Согласно указу №466/2019 от 27 июня, украинские паспорта получат 14 человек: Дмитрий Белогорцев, Давид Гачечиладзе, Абдул Джалил, Тачи Джафаров, Рудольф Егоренко, Тенгиз Занадзе, Гиорги Кахниашвили, Валерий Колот, Мераб Концелидзе, Мамука Музашвили, Юрий Савилов, Левани Хуцишвили, Арсланбек Каримов и Юлия Толопа.

Зеленский заверил, что это первые решения относительно предоставления гражданства Украины лицам, которые защищали суверенитет и территориальную целостность Украинского государства. Следующие будут приняты после поступления материалов от Миграционной службы и их рассмотрения в установленном порядке. Он также подчеркнул, что со стороны президента не будет искусственного торможения или затягивания этого процесса, как было раньше.

Теги: #зеленский #гражданство #иностранцы
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