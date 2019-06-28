Мураев зарегистрировал петицию для освобождения Александра Ефремова

Лидер партии "Оппозиционный блок" Евгений Мураев зарегистрировал петицию на сайте администрации президента о прекращении "политических преследований" Александра Ефремова, сообщила пресс-служба партии.

Мураев просит президента Украины Владимира Зеленского прекратить "политические преследования" Александра Ефремова и обеспечить право политика на беспристрастное судебное разбирательство в разумный срок.

Как отмечается в петиции, Александр Ефремов находится в СИЗО в Старобельске Луганской области с 2016 года. "Несмотря на тяжелое состояние здоровья Александра Ефремова и отсутствие доказательств его вины, которые, как неоднократно подчеркивали защитники, так и не были представлены в суде за три года рассмотрения дела, - суд не согласился изменить меру пресечения для политика", - говорится в петиции.

Мураев считает политически мотивированными со стороны предыдущей власти арест и содержание под стражей Ефремова.

"В своих заявлениях президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что при его правлении политическим преследованием будет положен конец. Мы считаем, что лучшим подтверждением искренности этих слов нового главы государства может стать конкретное дело, а именно - устранение последствий указаний предыдущего Президента Украины правоохранительным органам в отношении Александра Ефремова и прекращение политического давления в уголовном производстве. Результатом будет освобождение Александра Ефремова", - считает политик.

Автор петиции также отмечает, что группа народных депутатов готова взять Ефремова на поруки.

Как сообщалось, экс-главу парламентской фракции Партии регионов Александа Ефремова задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины 30 июля 2016 года в аэропорту Киева. Ему также инкриминируется поддержка самопровозглашенной "ЛНР" и незаконное завладение имуществом "Луганскугля".

Ефремов обвиняется в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации весной 2014 года, в пособничестве при захвате здания Управления Службы безопасности Украины в Луганской области, совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины.

Ему также вменяется организационное и другое содействие созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" и государственная измена.

24 апреля 2019 года Старобельский районный суд Луганской области продлил меру пресечения в виде ареста экс-главе парламентской фракции Партии регионов Александру Ефремову – до 22 июня.