Политика

11:28 28.06.2019

Юлия Лёвочкина считает ошибкой желание Украины приостановить работу делегации в ПАСЕ и надеется на нормализацию процесса

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Юлия Лёвочкина считает ошибкой желание Украины приостановить работу делегации в ПАСЕ и надеется на нормализацию процесса

Первый заместитель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат (фракция "Оппозиционный блок") Юлия Лёвочкина не видит целесообразности в приостановлении работы делегации в ПАСЕ и отзыве приглашения на внеочередные выборы в Верховную Раду, ранее направленного этой Ассамблее.

"Теперь они хотят приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ, отозвать приглашение на досрочные парламентские выборы, ранее направленное ПАСЕ. Кроме очередного репутационного удара и дискредитации Украины на международной арене, эти шаги ни к чему не приведут", - цитирует Лёвочкину сайт партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Она высказала надежду, что после парламентских выборов в Украине и изменения состава Верховной Рады "работа украинской делегации в ПАСЕ нормализуется".

"Уверена, что Украина только приобретет, если будет использовать площадку Ассамблеи для диалога о мире на Донбассе и в вопросах двусторонних украино-российских отношений", - считает нардеп.

По ее словам, в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" видят выход из дипломатического тупика только "путем поиска компромисса и между всеми сторонами конфликта".

Лёвочкина также отметила, что решение ПАСЕ о восстановлении прав делегации Российской Федерации - вполне ожидаемый шаг. "Решение парламентариев Ассамблеи - это дипломатический сигнал для новой украинской власти. Тактика ультиматумов, радикальных призывов и уклонения от переговоров не сработает. Попытка продолжить без изменений политическую линию предшественников по урегулированию конфликта на Донбассе станет ошибкой. Это приведет только к ухудшению отношений Украины со странами Европы", - прогнозирует нардеп.

Теги: #пасе #левочкина
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