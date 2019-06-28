Тимошенко о "перепалке" президента и главы МИД: Стыдно, больно и очень опасно для государства

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко считает необходимым безотлагательно навести порядок в исполнительной власти, сообщается на сайте партии.

Комментируя публичную "перепалку" между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой МИД Павлом Климкиным, лидер "Батькивщины" отметила: "Президент сознался, что о направлениях внешней политики узнает из интернета, а министр заявил, что он больше не желает помогать президенту, потому что у него с ним "расхождения" по стратегическим и тактическим вопросам. Премьер-министр публично посоветовал президенту на этом фоне отправить главу МИД в отпуск".

"И в этих обстоятельствах мы еще хотим, чтобы ПАСЕ, Европа и мир стали на нашу сторону, тогда как мы сами на эту сторону стать не можем", - возмутилась Тимошенко.

Она назвала сложившуюся ситуацию "опасной турбулентностью в управлении".

"Стыдно, больно и очень опасно для государства", - заключила Тимошенко.