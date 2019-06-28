Решение КС по НКРЭКУ создало повод четко определить границы полномочий президента, Рады, Кабмина и других органов власти - Стефанчук

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что решение Конституционного суда о неконституционности положений закона о правовом статусе Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и назначении ее членов дает повод четко определить границы полномочий и разграничить функции органов власти в стране.

"Это решение - первый прецедент, мы все его должны очень хорошо проанализировать. Бесспорно, были большие сомнения об этих полномочиях президента. Конституционный суд выдал решение, что он (президент – ИФ) не может этого делать (назначать и увольнять членов НКРЭКУ – ИФ). Мы должны все принять это решение, и думать теперь, как жить дальше. Действительно, есть целый ряд органов, по которым мы должны сегодня функционально определить - компетенция ли это президента?", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Стефанчук указал, что ст. 106 Конституции четко возлагает на президента определенные функции, и необходимо привести всё законодательство в соответствие с Конституцией.

"Но аналогично мы должны привести в соответствие с Конституцией и все другие законодательные акты, в частности, о компетенции Верховной Рады, Кабинета министров, СНБО, Верховного суда, Конституционного суда, как эти ветви власти должны между собой взаимодействовать", - подчеркнул он.