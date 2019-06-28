Трамп и Путин обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Осаке в пятницу обсудили темы Ирана, Украины, Сирии, Венесуэлы, говорится в сообщении Белого дома.

"Лидеры также обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине", - отмечается в сообщении.

Они также обменялись мнениями по таким темам, как двусторонние отношения и контроль над вооружениями, информирует Белый дом.

Стороны договорились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями, сообщил в пятницу Белый дом.

"Президенты договорились, что две страны продолжат дискуссии по модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как заявил президент Трамп, должна включать Китай", - говорится в заявлении.

Встреча двух лидеров "на полях" саммита G20 в Осаке продлилась почти полтора часа.