Политика

09:47 28.06.2019

Стефанчук считает, что наиболее важные изменения в Конституцию Украины должны быть внесены в течение ближайшего года

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Стефанчук считает, что наиболее важные изменения в Конституцию Украины должны быть внесены в течение ближайшего года

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает, что наиболее важные и неотложные изменения в Конституцию должны быть внесены в течение ближайшего года.

"Я думаю, что наиболее важные вещи должны быть проведены в первый год. Потому что в этот первый год у нас, во-первых, есть большая поддержка от народа Украины. Во-вторых, имея наработанные механизмы, у нас есть возможность провести их через Верховную Раду. И, в-третьих, у нас есть возможность промониторить, насколько они достигли своей цели", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Стефанчук отметил, что проведенный анализ всех последних изменений в Конституцию показал, что около 20 или даже больше статей не имеют окончательно точной юридической редакции. "Сегодня мы пришли к ситуации, когда у нас нет единственно верного юридически толкуемого текста Конституции. Это результат не взвешенной, не выверенной и не спланированной работы Верховной Рады, которая сегодня привела к тому, что у государства, которое празднует День Конституции, нет просто единого унифицированного текста Конституции", - указал он.

Представитель президента в Раде также считает неправильным, что любая реформа Конституции касалась изменения полномочий органов государственной власти, но ни разу речь не шла о гарантиях прав человека и гражданина.

Стефанчук подчеркнул, что необходимо провести "функциональный аудит государства" и четко определить, какой институт за что отвечает.

Представитель Зеленского в парламенте отметил, что возможность принятия новой Конституции – это пока еще вопрос дискуссии, и есть различные подходы.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #конституция #стефанчук
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