Политика

18:50 27.06.2019

Профильный комитет Рады 1 июля рассмотрит вопрос отзыва приглашения на выборы в Раду для ПАСЕ

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Профильный комитет Рады 1 июля рассмотрит вопрос отзыва приглашения на выборы в Раду для ПАСЕ

Комитет Верховной Рады по иностранным делам на заседании в понедельник, 1 июля, рассмотрит вопрос приостановления участия украинской делегации в ПАСЕ до выполнения Россией ряда условий относительно заложников, военнопленных моряков и крымских татар, а также отзыв приглашения на досрочные парламентские выборы в Украине для делегации ПАСЕ.

Повестку дня заседания обнародовала на своей странице в Фейсбуке глава комитета Анна Гопко. Первым пунктом значится: "О приостановлении участия постоянной делегации Верховной Рады Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в работе Ассамблеи до выполнения Российской Федерацией ряда условий относительно заложников, украинских военных моряков и крымских татар".

Кроме того, комитет планирует рассмотреть проекты постановления об увольнении Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначении на эту должность Вадима Пристайко.

Повестка дня также содержит пункт "Об обеспечении юридического сопровождения международных судебных исков Украины против РФ с целью защиты национальных интересов Украины и перспектив выполнения решений международных судебных инстанций в дальнейшем (закрытый режим); о подготовке обращения Верховной Рады Украины в связи с отказом Российской Федерации выполнять решение Международного трибунала ООН и продолжением удерживания РФ украинских военнослужащих, незаконно задержанных 25.11.2018, и других политических заключенных".

Теги: #пасе #россия #украина #верховная_рада
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