Политика

18:18 27.06.2019

СБУ не имеет официальных сведений об украинцах, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть

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СБУ не имеет официальных сведений об украинцах, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть

 

Служба безопасности Украины не располагает официальной информацией о лицах, которых представители "ДНР/ЛНР" намерены вернуть в Украину, в то же время готовы встречать всех украинцев, находившихся в плену.

"У СБУ нет официальной информации в отношении лиц, которых представители "Д/ЛНР" собираются вернуть в Украину. Вместе с тем мы готовы к встрече на родной земле всех украинцев, находившихся в плену боевиков, и считаем это позитивом", - говорится в сообщении на странице СБУ в Фейсбуке.

Как сообщалось, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук договорился с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о передаче Киеву четырех украинских пленных, о чем заявил народный депутат Вадим Рабинович.

"Принято решение об освобождении 4-х граждан Украины (3-е из них военнослужащие), удерживаемых в Донецке и Луганске", - написал Рабинович на своей странице в Фейсбуке в четверг.

Рабинович обнародовал в Фейсбуке фотокопию списка пленных украинцев, которых планируют освободить. Согласно списку, свободу обретут военнослужащий ВСУ Великий Дмитрий Николаевич, 1998 года рождения, попавший в плен "ЛНР" 11 сентября 2016 года; командир отделения украинской армии Веремейчик Яков Петрович, 1986 года рождения, попавший в плен "ЛНР" 25 мая 2018 года; старшина 53-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск ВСУ Горяинов Максим Анатольевич, 1984 года рождения, попавший в плен "ДНР" 22 мая 2017 года.

Также украинской стороне будет передан задержанный "МГБ ЛНР" 16 октября 2017 года Михеев Эдуард Анатольевич, 1964 года рождения, осужденный за "государственную измену" к 12 годам заключения "военным судом ЛНР".

Теги: #обмен #россия #украина #днр #сбу #лнр
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