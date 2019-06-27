Политика

18:12 27.06.2019

Тимошенко и Тейлор обсудили ситуацию на Донбассе, аннексию Крыма и вопросы защиты переселенцев

1 мин читать
Тимошенко и Тейлор обсудили ситуацию на Донбассе, аннексию Крыма и вопросы защиты переселенцев

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор на встрече в четверг обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, в том числе на востоке страны, а также вопросы сотрудничества между двумя странами.

"Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине и вопросы сотрудничества между США и нашим государством. (…) Речь шла также о ситуации на востоке нашей страны и вопросах, связанных с аннексией Крыма. В частности, о защите прав и свобод вынужденных переселенцев", - сообщила пресс-служба "Батькивщины" по итогам встречи.

"Мы очень счастливы видеть Вас в Украине снова. Это очень хорошая новость, что в это время вызовов для нашего государства вы взяли на себя эту миссию - представлять правительство США в нашей стране", - обратилась к Тейлору Тимошенко.

Дипломат, в свою очередь, отметил, что рад быть снова в Украине. "США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы будем помогать вашей стране", - сказал Тейлор.

Теги: #тимошенко #россия #украина #тейлор #донбасс #крым
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:18 27.06.2019
СБУ не имеет официальных сведений об украинцах, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть

СБУ не имеет официальных сведений об украинцах, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть

17:54 27.06.2019
МИД не должен был согласовывать с президентом ноту-ответ РФ по морякам

МИД не должен был согласовывать с президентом ноту-ответ РФ по морякам

17:52 27.06.2019
Замглавы Минобороны Украины сообщил коллегам стран-членов НАТО о мерах по стабилизации ситуации на Донбассе

Замглавы Минобороны Украины сообщил коллегам стран-членов НАТО о мерах по стабилизации ситуации на Донбассе

17:46 27.06.2019
Украина планирует присоединиться к двум операциям НАТО

Украина планирует присоединиться к двум операциям НАТО

17:42 27.06.2019
ВККСУ планирует объявить конкурс на занятие вакантных должностей судей местных судов на следующей неделе

ВККСУ планирует объявить конкурс на занятие вакантных должностей судей местных судов на следующей неделе

17:12 27.06.2019
Зеленский заявляет о наличии всех предпосылок для возвращения пленных моряков

Зеленский заявляет о наличии всех предпосылок для возвращения пленных моряков

17:05 27.06.2019
Зеленский: решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято давно

Зеленский: решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято давно

17:02 27.06.2019
Зеленский: спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами

Зеленский: спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами

16:55 27.06.2019
Зеленский: о ноте из РФ о возвращении украинских моряков и об ответе на нее МИД Украины я узнал только из Интернета

Зеленский: о ноте из РФ о возвращении украинских моряков и об ответе на нее МИД Украины я узнал только из Интернета

16:45 27.06.2019
Зеленский обратился к Путину по украинским морякам: У всех есть дети, верните родителям их детей

Зеленский обратился к Путину по украинским морякам: У всех есть дети, верните родителям их детей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ не имеет официальных сведений об украинцах, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть

МИД не должен был согласовывать с президентом ноту-ответ РФ по морякам

Зеленский: решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято давно

Зеленский обратился к Путину по украинским морякам: У всех есть дети, верните родителям их детей

Санкции ЕС против РФ продлены до 31 января 2020 года

ПОСЛЕДНЕЕ

ЦИК уже зарегистрировала более 280 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду

Следствие ГБР по закупкам военного имущества является спланированной операцией по подрыву обороноспособности государства

Националисты пришли к администрации Зеленского, чтобы услышать, кем является для властей Медведчук и почему выступает от имени Украины

Зеленский поручил правоохранителям и силовикам в течение 7 дней подать предложения по решению проблем в ОПК Украины

Санкции ЕС против РФ продлены до 31 января 2020 года

Глава Минобороны Грузии видит в РФ постоянную угрозу

"Евросолидарность" расценивает обыски ГБР у Бирюкова и командования 95-й ОДШБр ВСУ как демонстрационно-показательное давление

Певец Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"

Особенность нынешней избирательной кампании в Раду – концерты в поддержку политсил

Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА