Тимошенко и Тейлор обсудили ситуацию на Донбассе, аннексию Крыма и вопросы защиты переселенцев

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор на встрече в четверг обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине, в том числе на востоке страны, а также вопросы сотрудничества между двумя странами.

"Стороны обсудили политическую и социально-экономическую ситуацию в Украине и вопросы сотрудничества между США и нашим государством. (…) Речь шла также о ситуации на востоке нашей страны и вопросах, связанных с аннексией Крыма. В частности, о защите прав и свобод вынужденных переселенцев", - сообщила пресс-служба "Батькивщины" по итогам встречи.

"Мы очень счастливы видеть Вас в Украине снова. Это очень хорошая новость, что в это время вызовов для нашего государства вы взяли на себя эту миссию - представлять правительство США в нашей стране", - обратилась к Тейлору Тимошенко.

Дипломат, в свою очередь, отметил, что рад быть снова в Украине. "США поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы будем помогать вашей стране", - сказал Тейлор.