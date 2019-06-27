Политика

18:00 27.06.2019

ЦИК уже зарегистрировала более 280 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду

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ЦИК уже зарегистрировала более 280 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала более 280 наблюдателей на внеочередных выборах народных депутатов 21 июля.

"По состоянию на 27 июня комиссия зарегистрировала 281 официального наблюдателя на внеочередных выборах народных депутатов - 5 официальных наблюдателей от одного иностранного государства и 276 от 8 международных организаций", - сообщает отдел взаимодействия со СМИ секретариата ЦИК.

В том числе, на заседании в четверг ЦИК зарегистрировала 29 официальных наблюдателей от благотворительного фонда "Международная комиссия по правам человека".

Теги: #наблюдатели #цик #выборы
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