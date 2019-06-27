Политика

17:21 27.06.2019

Следствие ГБР по закупкам военного имущества является спланированной операцией по подрыву обороноспособности государства

2 мин читать
Следствие ГБР по закупкам военного имущества является спланированной операцией по подрыву обороноспособности государства

 Следственные действия Государственного бюро расследований (ГБР) в деле о закупках имущества для украинской армии по завышенным ценам являются спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности Украины, считает руководитель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Кремль мечтает, чтобы украинская армия вернулась в состояние 2014 года… Реванш… начинает бить по силе украинской армии", - сказал Герасимов на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг.

Он отметил: "Так называемое следствие ГБР, по моему мнению, является спланированной операцией, направленной на подрыв обороноспособности государства".

В этом контексте Герасимов обратился к украинцам с просьбой не допустить реванш пророссийских сил в Украине. "То, что происходит спустя месяц после изменения власти в Украине, вызывает тревогу", - сказал Герасимов.

В свою очередь, адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко, управляющий партнер адвокатского объединения "Головань и партнеры" Игорь Головань выразил недоумение тем, что директор ГБР Роман Труба хорошо осведомлен о проводимых следственных действиях, в то время как расследование преступлений не входит в компетенцию директора Бюро, закон запрещает директору ГБР вмешиваться в расследование и оказывать влияние.

Адвокат отметил, что в то же время документы, которые не являются публичными, становятся доступными для общественности. "Как попал документ Портнову (об отказе в регистрации уголовного производства по факту дачи им заведомо неправдивых показаний – ИФ)… Кто-то в ГБР в режиме онлайн сливает информацию Портнову", - сказал Головань.

В этом контексте адвокат сообщил, что в настоящее время готовятся документы о нарушениях, совершенных директором ГБР.

"Мы ведем работу по подаче заявлений о совершении Трубой уголовного правонарушения", - сказал он.

Как сообщалось, 26 июня директор ГБР Труба сообщил, что сотрудники Госбюро и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

По словам Трубы, предварительная сумма убытков, понесенных Минобороны вследствие завышения цен, составляет около 100 млн грн. В частности, речь идёт о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам. "Три из пяти бронежилетов простреливаются", - заявил Труба.

Теги: #гбр #следствие #герасимов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:07 27.06.2019
Следствие ГБР по закупкам военного имущества является спланированной операцией по подрыву обороноспособности государства – Герасимов

Следствие ГБР по закупкам военного имущества является спланированной операцией по подрыву обороноспособности государства – Герасимов

15:56 27.06.2019
"Евросолидарность" требует возбудить дело по факту подрыва обороноспособности украинской армии в связи с действиями ГБР

"Евросолидарность" требует возбудить дело по факту подрыва обороноспособности украинской армии в связи с действиями ГБР

14:27 27.06.2019
В ВСУ требуют от ГБР сообщить, где находятся изъятые бронежилеты и провести экспертизу

В ВСУ требуют от ГБР сообщить, где находятся изъятые бронежилеты и провести экспертизу

13:01 27.06.2019
В ВСУ требуют создать "наблюдательный совет" из депутатов, волонтеров и СМИ в расследовании ГБР закупок военного имущества

В ВСУ требуют создать "наблюдательный совет" из депутатов, волонтеров и СМИ в расследовании ГБР закупок военного имущества

12:33 27.06.2019
"Евросолидарность" расценивает обыски ГБР у Бирюкова и командования 95-й ОДШБр ВСУ как демонстрационно-показательное давление

"Евросолидарность" расценивает обыски ГБР у Бирюкова и командования 95-й ОДШБр ВСУ как демонстрационно-показательное давление

09:46 27.06.2019
Зеленский сменил членов конкурсной комиссии по директору ГБР

Зеленский сменил членов конкурсной комиссии по директору ГБР

16:49 26.06.2019
ГБР расследует 8 производств, в которых фигурирует Порошенко

ГБР расследует 8 производств, в которых фигурирует Порошенко

16:32 26.06.2019
Труба: ГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам

Труба: ГБР проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам

15:33 25.06.2019
Гройсмана не вызывали на допрос в рамках расследуемых ГБР дел по заявлениям Портнова и Шуфрича

Гройсмана не вызывали на допрос в рамках расследуемых ГБР дел по заявлениям Портнова и Шуфрича

16:41 24.06.2019
ГБР не допустило растрату более 9 млн грн госсредств чиновниками "Киевского бронетанкового завода"

ГБР не допустило растрату более 9 млн грн госсредств чиновниками "Киевского бронетанкового завода"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ не имеет официальных сведений об украинцах, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть

МИД не должен был согласовывать с президентом ноту-ответ РФ по морякам

Зеленский: решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято давно

Зеленский обратился к Путину по украинским морякам: У всех есть дети, верните родителям их детей

Санкции ЕС против РФ продлены до 31 января 2020 года

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ не имеет официальных сведений об украинцах, которых представители "ДНР/ЛНР" собираются вернуть

Тимошенко и Тейлор обсудили ситуацию на Донбассе, аннексию Крыма и вопросы защиты переселенцев

ЦИК уже зарегистрировала более 280 официальных наблюдателей на внеочередных выборах в Раду

МИД не должен был согласовывать с президентом ноту-ответ РФ по морякам

Зеленский заявляет о наличии всех предпосылок для возвращения пленных моряков

Зеленский: решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ было принято давно

Зеленский: спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами

Националисты пришли к администрации Зеленского, чтобы услышать, кем является для властей Медведчук и почему выступает от имени Украины

Зеленский: о ноте из РФ о возвращении украинских моряков и об ответе на нее МИД Украины я узнал только из Интернета

Зеленский обратился к Путину по украинским морякам: У всех есть дети, верните родителям их детей

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА