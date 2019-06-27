Зеленский заявляет о наличии всех предпосылок для возвращения пленных моряков

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что есть все необходимое для возвращения Украине удерживаемых в РФ военнопленных украинских моряков.

"Я понимаю, что такое международное право, и как действует МИД. Я понимаю, что такое решение Международного трибунала. Но вы знаете, что вчера был последний день, когда нам должны были вернуть наших моряков. У нас все есть: право есть, приговор есть, все есть – моряков нет", - сказал Зеленский на брифинге в четверг в Киеве.

Президент подчеркнул, что готов и намерен "цепляться за что угодно, чтобы вернуть наших ребят домой".

Как сообщалось, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и РФ воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.