Зеленский: спросите у Медведчука, почему вопрос обмена пленных поднимается только перед выборами

Президент Украины Владимир Зеленский недоумевает, почему вопрос освобождения пленных украинцев глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поднял именно перед выборами.

"Еще раз хочу сказать: я ни разу в своей жизни не общался - ни на должности президента Украины и в принципе в целом в жизни с господином Медведчуком. Это правда. (…) Я не понимаю, почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу, … это очень важный вопрос – почему поднимается вопрос о возвращении пленных, почему поднимается вопрос прекращения войны с его стороны только под выборы? Спрашивайте его", - сказал Зеленский на брифинге в четверг в Киеве.