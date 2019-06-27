Зеленский: о ноте из РФ о возвращении украинских моряков и об ответе на нее МИД Украины я узнал только из Интернета

Президент Украины Владимир Зеленский возмущен тем, что из-за нежелания Верховной Рады голосовать за отставку министра иностранных дел Павла Климкина и назначения за внесенную им кандидатуру на этот пост Вадима Пристайко он узнает информацию о важных шагах Украины на международной арене из Интернете.

"Это (отсутствие решения по смене главы МИД – ИФ) приводит к тому, что я как президент Украины узнаю информацию о наших международных шагах из Интернета… Я сейчас говорю о ноте, которую мы сейчас получили от Российской Федерации относительно возвращения наших моряков и о ноте–ответе, которую отправил МИД (Украины – ИФ)", - сказал Зеленский на брифинге в администрации президента в четверг.

Глава государства отметил, что "в глаза не видел нашего ответа на ноту РФ, потому что господин Климкин не считает нужным обсуждать такие вопросы с президентом Украины". "А это вопросы безопасности страны, жизни наших граждан. Это все является приоритетом любого президента, нравится он кому-то или нет", - заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что такие действия нынешнего главы МИД Климкина "могут поставить под угрозу возвращение наших моряков"

"Мне непонятно, почему, не посоветовавшись со мной, министр делает утверждения от имени государства Украина, когда это является компетенцией президента. И хочу напомнить, что я несу личную ответственность за внешнюю политику Украины согласно Конституции Украины", - заявил он.

Зеленский также указал, что хотел бы услышать от Министерства иностранных дел публичное объяснение их действий.

Как сообщалось, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и РФ воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.

25 июня МИД Украины получило ноту от МИД РФ. В ноте предлагается украинской стороне предоставить письменные гарантии продолжения уголовного преследования моряков в соответствии с российским законодательством. "Считаем это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией по иммунитетов военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву", - прокомментировали в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Украинская сторона требует от РФ без каких-либо дальнейших условий выполнить приказ Международного трибунала и безотлагательно освободить всех захваченных моряков. МИД Украины указал Москве на то, что для прекращения незаконного преследования украинских моряков и исполнение приказа Международного трибунала ООН по морскому праву в российском законодательстве имеется достаточно механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и РФ.