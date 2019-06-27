Политика

16:03 27.06.2019

Зеленский поручил правоохранителям и силовикам в течение 7 дней подать предложения по решению проблем в ОПК Украины

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Зеленский поручил правоохранителям и силовикам в течение 7 дней подать предложения по решению проблем в ОПК Украины

В четверг в Главном ситуационном центре Совета национальной безопасности и обороны Украины прошло совещание касательно состояния реализации мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств в секторе безопасности и обороны и принятых решений по развитию оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщает пресс-служба СНБО.

В совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского приняли участие генеральный прокурор Юрий Луценко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр финансов Оксана Маркарова, начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак, ври.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов и представители других силовых ведомств.

"В начале совещания участники заслушали в прямом включении доклады дежурных по ситуационным центрам государственных органов сектора безопасности и обороны о текущей ситуацию в стране. В рамках совещания участники также доложили о состоянии использования бюджетных средств соответствующими распорядителями из статей обеспечения национальной безопасности и обороны. На основании заслушанных докладов члены совещания проанализировали эффективность использования этих средств с подробным изложением по направлениям и статьям расходов в течение 2014-2018 годов", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время совещания речь шла о состоянии выполнения решения СНБОУ от 6 марта 2019г "О реформировании ОПК и повышении уровня прозрачности выполнения государственного оборонного заказа", введенное в действие указом президента от 15 марта, в частности, в частях направлений состояния и нормативно-правового обеспечения реформирования ОПК.

"Участники совещания также обсудили состояние и результаты расследования уголовных производств по фактам совершения противоправных действий в сфере государственных закупок должностными лицами сектора безопасности и обороны Украины и ГК "Укроборонпром". Президент Украины Зеленский поручил руководителям профильных министерств и ведомств по результатам совещания через неделю подать предложения в Аппарат СНБО Украины по указанным вопросам для дальнейшего принятия решений", - проинформировали в Совбезе.

Вместе с тем, пресс-служба президента сообщает, что на совещании СНБО Зеленский подчеркнул необходимость надлежащей реакции правоохранительных органов на хищения бюджетных средств в оборонно-промышленном комплексе. По словам главы государства, те, кто воровал у армии, должны быть наказаны.

"Эти люди должны понести ответственность, а мы не должны ни в коем случае допустить повторения этого позора перед нашей армией", - сказал президент.

Зеленский констатировал, что сфера оборонных закупок не реформирована и наименее прозрачная из всех. По словам президента, необходимо увеличивать прозрачность оборонных закупок, секретность должна оставаться только там, где она целесообразна.

"Наша цель - совершенствовать систему демократического гражданского контроля, увеличивать контрольную роль парламента, сотрудничать с общественными организациями, формировать эффективные процедуры и эффективные институты и соблюдать законодательство", - подчеркнул он, отметив активизацию некоторых правоохранительных органов в этой сфере.

Теги: #снбо #опк #зеленский
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