Политика

12:33 27.06.2019

"Евросолидарность" расценивает обыски ГБР у Бирюкова и командования 95-й ОДШБр ВСУ как демонстрационно-показательное давление

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"Евросолидарность" расценивает обыски ГБР у Бирюкова и командования 95-й ОДШБр ВСУ как демонстрационно-показательное давление

Партия "Европейская Солидарность" расценивает следственные действия Госбюро расследований (ГБР) у экс-помощника министра обороны Украины Юрия Бирюкова и командования 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины как попытку дискредитации украинских военнослужащих и волонтеров, а также показательное давление на саму партию.

"Европейская солидарность" расценивает действия ГБР относительно защитников Украины как попытку дискредитации бывшего и нынешнего командования одной из лучших частей Вооруженных сил Украины и попыткой ослабления ее боеспособности", - говорится в распространенном в четверг пресс-службой партии заявлении.

Партия также выразила возмущение тем, что бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов откровенно назвал себя одним из инициаторов данных обысков, проведенных у украинских волонтеров и военнослужащих.

"Реваншисты уже не скрывают: они имеют непосредственное влияние на новую власть и контролируют правоохранительные органы", - подчеркнули в этой связи в политсиле.

"Кроме того, поскольку бывший командир 95-й бригады Герой Украины Михаил Забродский, как и Юрий Бирюков, входит в предвыборный список партии, мы расцениваем обыски также как демонстрационно-показательное давление на "Европейскую Солидарность", - сказано в сообщении.

Вместе с тем, в "Евросолидарности" заверили, что и дальше будут вместе с патриотами и героями Украины, оказывая им поддержку, а "реванш не пройдет".

Как сообщалось, 26 июня сотрудники ГБР и Генпрокуратуры Украины провели около 40 обысков по местам проживания ряда должностных лиц Минобороны, работников коммерческих структур и в офисных помещениях в рамках расследования уголовного производства о закупке для нужд Вооруженных сил Украины имущества по завышенным ценам.

"Все лица, у которых проводятся обыски, являются свидетелями. Подозрение я никому не предъявлялось", - подчеркнул Труба, отвечая на вопрос о том, на каком основании проводились обыски у бывшего внештатного советника пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-помощника министра обороны, кандидата в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Юрия Бирюкова.

Теги: #гбр #бирюков #европейская_солидарность #выборы #обыски
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