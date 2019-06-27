Певец Иво Бобул баллотируется в Раду по списку партии "Патриот"

Украинский певец, народный артист Украины Иво Бобул (настоящее имя Иван Бобул) зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по избирательному списку партии "Патриот" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Бобул зарегистрирован кандидатом в народные депутаты 25 июня 2019 года и включен в избирательный список под №5.

"Иван Васильевич Бобул родился 17 июня 1953, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель вокала, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, член политической партии "Патриот", проживает в Киеве, судимость отсутствует", - сказано в анкетных данных кандидата на сайте ЦИК.