Политика

11:57 27.06.2019

Особенность нынешней избирательной кампании в Раду – концерты в поддержку политсил

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Особенность нынешней избирательной кампании в Раду – концерты в поддержку политсил

Отличительная особенность агитации в ходе избирательной кампании на внеочередных выборах в Верховную Раду – проведение концертов в поддержку политических сил или кандидатов в народные депутаты, отмечает генеральный директор общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель

"В отличие от предыдущих парламентских выборов, одной из самых распространенных форм агитации на выборах 21 июля стало проведение концертов в поддержку политических сил или отдельных кандидатов в народные депутаты", - сообщил Кошель на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в четверг в Киеве.

По его словам, студия "Квартал 95", деятельность которой ассоциируется с президентом Украины Владимиром Зеленским, анонсировала серию музыкально-юмористических концертов в 19 городах Украины с 29 июня по 16 июля.

Кошель также отметил, что в регионах Украины проходят концерты группы "Океан Эльзы", лидером которой является Святослав Вакарчук, возглавляющий избирательный список политической партии "Голос" (18 июня такой концерт состоялся во Львове).

По оценке КИУ, не менее 15 украинских исполнителей участвовали в развлекательных агитационных мероприятиях в поддержку определенных политических партий или кандидатов в июне.

Гендиректор КИУ напомнил, что в соответствии с законом проведение концертов является одной из форм предвыборной агитации. Он уточнил, что наличие во время проведения концерта политической символики партии или кандидата, обсуждения положений их предвыборных программ или же прямые призывы голосовать "за" или "против" должны рассматриваться как деятельность, побуждающая избирателей голосовать за определенного кандидата, а, следовательно, является агитацией.

Он отметил, что фактически до официальной регистрации субъектов избирательного процесса началась так называемая кампания "Добрых дел", которую организовывали для своих округов будущие кандидаты.

Кошель назвал Топ-5 технологий, которые использовали кандидаты в одномандатных округах. По его словам, наиболее распространенная из них – предоставление подарков учреждениям дошкольного и школьного образования. "Такого всплеска работы с детьми и школьниками, который был в начале июня, мы не помним ни в одной избирательной кампаний", – подчеркнул Кошель.

По его словам, политики фактически через эмоции детей пытались привлечь голоса их родителей и массово занимались благотворительностью и псевдоблаготворительностью: установление окон и дверей в школах и детских садах, проведение праздников, массовая раздача сладостей и ценных призов, раздача бесплатных товаров и услуг избирателям, участие потенциальных и зарегистрированных кандидатов в народные депутаты в открытии социальных объектов, которые финансируются местными властями, отчет местных политиков о количестве средств, привлеченных на округ за время их работы народными депутатами.

"От благотворительного фонда Юрия Деревянко, который, очевидно, не имеет юридического отношения к этому политику, лучшие ученики и учителя получили награды от 500 до 2000 грн", - рассказал Кошель.

В то же время он отметил, что кандидаты почти не используют такую форму агитации как непосредственные встречи с гражданами.

Теги: #киу #выборы #кошель
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