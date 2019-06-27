Политика

11:20 27.06.2019

Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

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Неизвестные разбили стекло в общественной приемной Бойко в Харькове

В Харькове в ночь на четверг неизвестные разбили стекло и облили зеленкой общественную приемную народного депутата Украины Юрия Бойко, расположенную на Харьковской набережной.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел около 3:40 четверга. "На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство Киевского отдела полиции. Охранник сообщил, что услышал звук. На улице никого не увидел", - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли вещественные доказательства с места происшествия.

Информация о случившемся внесена в Журнала единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Общественная приемная Бойко в Харькове была открыта в среду, 26 июня.

Теги: #бойко #полиция #харьков
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