"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

Партия "Голос" Святослава Вакарчука отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №121 Львовской области Дмитрия Огнева из-за несоответствия критериям партии.

Как сообщается в четверг на сайте партии, такое решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки, после того как в партию обратился ряд журналистов-расследователей и активистов.

"Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы. Это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигает к своим кандидатам", - сказано в сообщении.

Команда партии "Голос" призывает общественность сообщать обо всех известных фактах нарушения кандидатами принципов партии.