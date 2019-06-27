Политика

10:28 27.06.2019

"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

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"Голос" отзывает кандидата-мажоритарщика в Львовской области после внутренней проверки

Партия "Голос" Святослава Вакарчука отзывает кандидата в народные депутаты в одномандатном избирательном округе №121 Львовской области Дмитрия Огнева из-за несоответствия критериям партии.

Как сообщается в четверг на сайте партии, такое решение принял номинационный комитет по результатам внутренней проверки, после того как в партию обратился ряд журналистов-расследователей и активистов.

"Результаты внутреннего расследования и действия Дмитрия Огнева дали основания утверждать, что кандидат склонен ставить личный интерес выше результата командной работы. Это прямо противоречит одному из девяти критериев, которые партия выдвигает к своим кандидатам", - сказано в сообщении.

Команда партии "Голос" призывает общественность сообщать обо всех известных фактах нарушения кандидатами принципов партии.

Теги: #вакарчук #голос #выборы
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