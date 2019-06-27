Политика

10:02 27.06.2019

Суд отстранил от должности мэра Василькова, фигурирующего в деле о подкупе избирателей

1 мин читать
Суд отстранил от должности мэра Василькова, фигурирующего в деле о подкупе избирателей

 Печерский районный суд г.Киева отстранил мэра Василькова (Киевская обл.) Владимира Сабадаша от занимаемой должности и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, соответствующее решение суд принял в среду, 26 июня.

По информации полиции, суд также избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства, а именно Владимир Сабадаш не должен покидать пределы города. Кроме того, он должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

"В апреле полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты Украины под видом городской бюджетной программы "Забота", где людям раздавали по 1 тыс. грн", - сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

Он выразил надежду, что отстранение мэра Василькова от занимаемой должности "станет хорошей превенцией от нарушения закона для всех других лиц на выборах".

Васильковском городском голове объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст.27 (организация или управления преступлением) ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).

Теги: #васильков #полиция #украина #суд #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:23 27.06.2019
Неизвестные избили экс-мэра Конотопа Семенихина, он в реанимации

Неизвестные избили экс-мэра Конотопа Семенихина, он в реанимации

08:58 27.06.2019
Ликвидирован пожар одноэтажного металлического здания в Киеве, без пострадавших

Ликвидирован пожар одноэтажного металлического здания в Киеве, без пострадавших

08:19 27.06.2019
В Полтавской области произошло крушение дельтаплана, двое погибших

В Полтавской области произошло крушение дельтаплана, двое погибших

08:10 27.06.2019
Семеро украинских военных ранены вследствие обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

Семеро украинских военных ранены вследствие обстрелов боевиков позиций ВСУ на Донбассе

06:59 27.06.2019
Посольство Украины приветствовало поддержку санкций против российского газа в Конгрессе США

Посольство Украины приветствовало поддержку санкций против российского газа в Конгрессе США

06:13 27.06.2019
Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год

Кабмин утвердил 182 тыс. мест государственного заказа в вузах на 2019 год

03:44 27.06.2019
В Измаиле состоялось открытие нового отдела погранслужбы

В Измаиле состоялось открытие нового отдела погранслужбы

02:48 27.06.2019
Разведение сил у Станицы Луганской станет катализатором для дальнейших действий по мирному урегулированию на Донбассе, надеется Сайдик

Разведение сил у Станицы Луганской станет катализатором для дальнейших действий по мирному урегулированию на Донбассе, надеется Сайдик

00:58 27.06.2019
ЦИК утвердила бюллетени для голосования на выборах парламента

ЦИК утвердила бюллетени для голосования на выборах парламента

00:56 27.06.2019
Пожар на складе с секонд-хендом под Киевом ликвидирован

Пожар на складе с секонд-хендом под Киевом ликвидирован

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены

Кабмин поддержал предложенные Зеленским кандидатуры глав 8 ОГА

РФ не выполняет решение Трибунала об освобождении 24 украинских моряков, а требует гарантий участия Украины в продолжении их уголовного преследования

С 2020 года должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в Вооруженных силах Украины

Зеленский согласовал документы, которыми установлен порядок применения ВСУ и других составляющих сил обороны

ПОСЛЕДНЕЕ

Юридическая команда Трампа не планирует блокировать показания Мюллера перед Конгрессом США

Только один кандидат в президенты США от демократов назвал Россию главной угрозой

Помпео заявил о возможности войны с Ираном, только если Тегеран сделает такой выбор

НАТО будет помогать Украине независимо от ситуации с несоблюдением РФ Договора об РСМД - Столтенберг

Урегулирование ситуации на Донбассе в рамках "Минска", ситуацию в ПАСЕ и внедрение реформ в Украине обсудили Зеленский с президентом ПА НАТО Мун

Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены

Полномочия делегации РФ в ПАСЕ полностью подтверждены

Парламентская ассамблея НАТО не вернет российскую делегацию

Зеленский взял под личный контроль ход расследований дел бойцов ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах

Кабмин поддержал предложенные Зеленским кандидатуры глав 8 ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА