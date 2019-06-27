Суд отстранил от должности мэра Василькова, фигурирующего в деле о подкупе избирателей

Печерский районный суд г.Киева отстранил мэра Василькова (Киевская обл.) Владимира Сабадаша от занимаемой должности и избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщает департамент коммуникации МВД Украины, соответствующее решение суд принял в среду, 26 июня.

По информации полиции, суд также избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства, а именно Владимир Сабадаш не должен покидать пределы города. Кроме того, он должен уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения со свидетелями.

"В апреле полиция начала уголовное производство по факту подкупа избирателей в интересах одного из кандидатов в президенты Украины под видом городской бюджетной программы "Забота", где людям раздавали по 1 тыс. грн", - сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

Он выразил надежду, что отстранение мэра Василькова от занимаемой должности "станет хорошей превенцией от нарушения закона для всех других лиц на выборах".

Васильковском городском голове объявлено подозрение по трем статьям Уголовного кодекса: ч.3 ст.27 (организация или управления преступлением) ч.3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.1 ст.357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом).