Политика

02:48 27.06.2019

Разведение сил у Станицы Луганской станет катализатором для дальнейших действий по мирному урегулированию на Донбассе, надеется Сайдик

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Разведение сил у Станицы Луганской станет катализатором для дальнейших действий по мирному урегулированию на Донбассе, надеется Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик приветствовал начало украинскими военными процесса отвода сил и средств у Станицы Луганской (Луганская обл.) и надеется, что это действие в дальнейшем станет катализатором по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Как говорится в релизе ОБСЕ, Сайдик выразил признательность сторонам за принятие необходимых решений для этого важного события.

"Я искренне приветствую начало процесса отвода сил и техники в Станице Луганской. Надеюсь, что успешное осуществление этой операции в Станице-Луганской станет катализатором дальнейших шагов в направлении мирного урегулирования конфликта на востоке Украины и, в частности, возобновления надежного, устойчивого и постоянного прекращения огня", - говорится в сообщении.

Спецпредставитель ОБСЕ призвал стороны приложить усилия для успешного завершения процесса отвода сил и средств.

Кроме того он поблагодарил сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, в частности, главного наблюдателя Яшара Халита Чевика и его заместителя Марка Этерингтона за участие в процессе разъединения.

Ранее в этот день штаб операции Объединенных сил сообщил, что у КПВВ "Станица Луганская" в среду днем состоялся первый этап отвода украинских подразделений под наблюдением Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. За отводом войск также наблюдал лично командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский. По его словам, это первый этап отвода сторон от окраин Станицы Луганской.

Теги: #сайдик #обсе #украина #донбасс
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