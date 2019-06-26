Политика

22:23 26.06.2019

Урегулирование ситуации на Донбассе в рамках "Минска", ситуацию в ПАСЕ и внедрение реформ в Украине обсудили Зеленский с президентом ПА НАТО Мун

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Урегулирование ситуации на Донбассе в рамках "Минска", ситуацию в ПАСЕ и внедрение реформ в Украине обсудили Зеленский с президентом ПА НАТО Мун

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Парламентской ассамблеи (ПА) НАТО Мадлен Мун обсудил широкий круг вопросов сотрудничества Украины с Североатлантическим альянсом, а также ситуацию на Донбассе и необходимость освобождения Россией военнопленных украинских моряков.

Как сообщает в среду вечером пресс-служба главы Украинского государства, на прошедшей в Киеве встрече президенты говорили "об урегулировании ситуации на востоке Украины в рамках Минского формата, возвращение российской делегации в ПАСЕ и необходимость освобождения пленных украинских моряков".

 В контексте обсуждения состояния реформ, призванных приблизить Украину к стандартам НАТО, Зеленский подтвердил неизменность стратегического курса Украины на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры и поблагодарил ПА НАТО за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также президент Украины выразил надежду, что наблюдатели ПА НАТО будут присутствовать на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

"Эти выборы - не только запрос и требование общества. Это не просто мое политическое решение о роспуске парламента. Самое главное, кроме запроса общества - это значительное количество реформ и законопроектов, в которых сейчас нуждается наша страна, и невозможность их принятия сегодняшней Радой", - сказал глава государства.

Теги: #мун #зеленский #украина #встреча
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