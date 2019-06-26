Парламентская ассамблея НАТО не вернет российскую делегацию

Парламентская ассамблея НАТО не намерена возвращать статус наблюдателя делегации Федерального Собрания России, подчеркивает президент ПА Альянса Мадлен Мун.

"Хочу вас заверить, что на нашей последней сессии (весенней сессии ПА НАТО в Братиславе – ИФ) мы четко дали понять, что мы не будем возвращать российскую делегацию затем, чтобы наблюдать, что происходит в Парламентской ассамблее НАТО. Это наша твердая позиция", - сказала она на брифинге в среду после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мун подчеркнула, что она может комментировать только решения ПА НАТО, свои решения или своих коллег. В то же время она отметила, что Парламентская ассамблея НАТО никак не может влиять на решения Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Делегация Федерального Собрания России в ПА НАТО действовала с 1994 года. Российская делегация, обладая статусом ассоциированного члена, имела право выступать, вносить поправки в резолюции, декларации и другие документы ПА НАТО, участвовать в их обсуждении, но не имела права голоса.