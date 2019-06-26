Зеленский взял под личный контроль ход расследований дел бойцов ВСУ и Нацгвардии, погибших при подозрительных обстоятельствах

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьями военнослужащих Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, которые в разные годы погибли при подозрительных обстоятельствах и которых следственные органы признали самоубийцами.

"Присутствующие на встрече члены семей погибших отмечали, что смерть их родных пытаются выдать за самоубийство, несмотря на то, что в некоторых случаях на телах были обнаружены следы избиения, огнестрельных ранений. Кое-где есть свидетели убийства и даже известны имена тех, кто его совершил", - сообщает в среду вечером пресс-служба президента.

По словам одного из участников встречи, бывшего военнослужащего Сергея Ульянова, он столкнулся с этим осенью прошлого года, когда одного из его сослуживцев убили, потом повесили и списали на банальное самоубийство. "Мы столкнулись с замкнутым кругом и отсутствием объективного расследования", - отметил Ульянов.

Зеленский взял затронутые вопросы под личный контроль и дал соответствующие поручения заместителю руководителя Офиса президента Украины Руслану Рябошапке.

"Если мы сможем достичь полного, всестороннего и объективного расследования отдельных случаев, то это поможет сдвинуть с места и другие расследования, которые, по вашему мнению, являются недостоверными. Я буду требовать от ГБР, Национальной полиции, органов прокуратуры и других правоохранительных органов максимально оперативно и объективно расследовать гибель каждого воина", - отметил президент.

Со своей стороны Рябошапка предложил в ближайшее время организовать встречу семей погибших военнослужащих с руководителями правоохранительных органов, военных формирований ВСУ и Национальной гвардии, Военной службы правопорядка, Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, чтобы они объяснили ситуацию с состоянием расследования таких трагедий и их социально-правовые последствия.