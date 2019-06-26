РФ продолжает удерживать украинских моряков и корабли вопреки приказу Международного трибунала, Киев продолжит давление на всех площадках

Россия направила отчет о выполнении приказа Международного трибунала ООН по морскому праву относительно немедленного освобождения украинских моряков и военные корабли, но, манипулируя, продолжает незаконно их удерживать, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"Вчера истек месяц, как Международный трибунал по морскому праву издал приказ немедленно освободить украинских моряков и военные корабли. За этот месяц прозвучало много громких заявлений со стороны РФ относительно их нежелания признавать свою обязанность в соответствии с собственными международно правовыми обязательствам и освободить наших моряков и корабли. И вот, наконец, несмотря на все эти заявления, РФ дисциплинированно, хоть и за мгновение до дедлайна, направила отчет о выполнении приказа, как требовалось", - написала Зеркаль на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Вместе с тем, по ее словам, несмотря на четкое требование по немедленному освобождению украинских моряков, "РФ продолжает манипулировать своим пониманием приказа (Трибунала – ИФ) и дальше незаконно удерживает наших моряков и военные корабли".

"Печально, но для России это игра, в которой человеческие судьбы являются только разменной валютой. Цель этой игры сейчас – заставить нас добровольно отказаться от приказа и фактически признать право РФ наказывать наших военных моряков по своему усмотрению, лишив их и Украины иммунитета", - написала она.

"Наш ответ прост – если Россия хочет урегулировать ситуацию, то должна просто и без дополнительных условий или "гарантий" выполнить приказ Трибунала", - подчеркнула замглавы МИД Украины.

Зеркаль отметила, что украинская сторона готова к конструктивной работе по выполнению пунктов приказа Трибунала и взаимодействия в рамках Конвенции, а также, в случае необходимости – в рамках других инструментов международного права.

"Но напоминаем о четком требовании приказа – освободить моряков и вернуть их в Украину, а также вернуть под контроль Украины три военных корабля. И пока Россия этого не сделает, мы продолжим давление на всех доступных площадках, включая G20 и СБ ООН", - подчеркнула замминистра.

В свою очередь в среду МИД Украины сообщил, что получил от РФ ноту с предложением предоставить письменные гарантии участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством. Киев считает это предложение неприемлемым и уже проинформировал об этом Международный трибунал ООН по морскому праву.

Как сообщалось, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал Российскую Федерацию освободить три украинских корабля и 24 украинских моряка, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, и позволить им вернуться в Украину. За это решение проголосовали 19 судей, один судья – Руслан Колодкин (РФ) – против.

Трибунал обязал РФ доложить о выполнении данного решения до 25 июня 2019 года, а также обязал Украину и РФ воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или продлить спор.