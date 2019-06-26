Мониторинговый комитет ПАСЕ провалил все поправки о санкциях в отношении российской делегации

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу провалил все поправки, предусматривавшие санкции в отношении российской делегации, сообщил член украинской парламентской делегации Алексей Гончаренко (фракция "БПП").

"Мониторинговый комитет ПАСЕ провалил все поправки, предусматривавшие санкции в отношении российской делегации. Страсбургский сговор продолжается. Последний бой будет сейчас в зале Ассамблеи", - написал Гончаренко на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.

Как сообщалось, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма Ассамблеи, что открывает возможность возвращения российской делегации в организацию. За резолюцию проголосовало - 118 делегатов, против - 62, воздержалось - 10.

В среду, 26 июня в ПАСЕ рассмотрят доклады двух комитетов по возражениям против восстановления полномочий делегации РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что отзывает постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ относительно российской делегации.

Глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил в среду, что регламентный комитет ПАСЕ признал наличие оснований для обжалования полномочий возвращенной делегации РФ и направил в Венецианскую комиссию, запрос, являются ли депутатами те, кто избраны в российский парламент с помощью голосов Крыма в одномандатном округе РФ (по партийным спискам).