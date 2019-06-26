Пять партий проходят в Раду, еще две имеют шансы попасть в парламент – опрос

Киев. 26 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Голос" преодолевают 5%-й барьер для прохождения в Верховную Раду, согласно опросу, проведенному фондом "Демократические инициативы" и социологической службой Центра Разумкова.

Партию "Слуга народа" поддерживают 33,6% среди всех опрошенных и 42,7% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 9,5% и10,5%, "Батькивщину" – 9,3% и 10,2%, "Европейскую солидарность" - 8,9% и 9,8%, "Голос" – 5,8% и 6,4%.

На грани прохождения находится партия "Сила и честь", за которую планируют голосовать 4,1% респондентов и 5,2% тех, кто определился с выбором.

Шансы преодолеть проходной барьер есть у парии "Гражданская позиция" – за нее готовы проголосовать 3,7% всех опрощенных и 4,1% среди определившихся.

Рейтинг партии "Оппозиционный блок" составляет 2,2% (2,5% среди тех, кто определились с выбором), "Радикальной партии" - 1,7% (2%), Всеукраинского объединения "Свобода" - 1,6% (1,7%), "Украинская стратегия Гройсмана" - 1,4% (1,6%), "Объединение "Самопомич" - 0,7% (0,6%).

Согласно результатам опроса, партия "Слуга народа" лидирует во всех регионах. Больше всего ее поддерживают на юге Украины (55% среди тех, кто собирается голосовать). На востоке у этой политической силу уровень поддержки 42%, в центре - 35%, на западе - 32%.

"Оппозиционный блок" самый высокий уровень поддержки имеет на востоке (19%) и на юге страны (14%). Существенно меньше его поддерживают в центре (6,7%) и почти не поддерживают на западе (1,2%).

У "Батькивщины" самый лучший результат в центральной Украине (13,1%). На западе ее поддерживает 8,3% среди тех, кто собирается голосовать, на юге - 7%, на востоке - 5,2%.

За "Европейскую солидарность" больше всего готовы голосовать жители центра (12,4%) изапада (10,9%). На юге уровень поддержки этой партии составляет 3,3%, на востоке - 4,2%.

Партия "Голос" имеет самую высокую поддержку на Западной Украине (13,4%). В центре ее готовы поддержать 4,4% избирателей, которые пойдут голосовать, на юге - 1,3%, на востоке - 2,6%.

Общенациональный опрос был проведен с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий. Опрошено 2017 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.