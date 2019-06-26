Зеленский указывает на необходимость мер по недопущению возникновения ЧП на складах и арсеналах с боеприпасами

Президент Украины Владимир Зеленский обращает внимание Генерального штаба Вооруженных сил Украины на необходимость принятия мер, направленных на недопущение возникновения на арсеналах, базах и складах чрезвычайных ситуаций.

"Прежде всего, речь идет о предотвращении диверсий и терактов", - сказал он по итогам заслушивания доклада начальника Генштаба – главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака в среду, сообщает пресс-служба президента.