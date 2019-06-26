С 2020 года должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в Вооруженных силах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что с 2020 года в Украине должен начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности Вооруженных сил Украины, прежде всего, в подготовке войск.

"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - сказал он по итогам заслушивания доклада начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в среду, сообщает пресс-служба президента.