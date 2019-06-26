Политика

15:34 26.06.2019

С 2020 года должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в Вооруженных силах Украины

1 мин читать
С 2020 года должно начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в Вооруженных силах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что с 2020 года в Украине должен начаться внедрение стандартов и процедур НАТО в деятельности Вооруженных сил Украины, прежде всего, в подготовке войск.

"Эта работа не должна быть имитацией, а стать реальными шагами реформирования украинской армии согласно стандартам Североатлантического альянса. При этом мы должны помнить, что основной ценностью является человек", - сказал он по итогам заслушивания доклада начальника Генерального штаба – главнокомандующего Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака в среду, сообщает пресс-служба президента.

Теги: #всу #зеленский #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:41 26.06.2019
Зеленский указывает на необходимость мер по недопущению возникновения ЧП на складах и арсеналах с боеприпасами

Зеленский указывает на необходимость мер по недопущению возникновения ЧП на складах и арсеналах с боеприпасами

15:15 26.06.2019
Зеленский согласовал документы, которыми установлен порядок применения ВСУ и других составляющих сил обороны

Зеленский согласовал документы, которыми установлен порядок применения ВСУ и других составляющих сил обороны

13:37 26.06.2019
ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский

ЦИК зарегистрировала восемь кандидатов в нардепы с фамилией Зеленский

12:20 26.06.2019
Зеленский сменил врио главы Сумской обладминистрации

Зеленский сменил врио главы Сумской обладминистрации

11:31 26.06.2019
Зеленский предложит Кабмину согласовать кандидатуры 8 глав обладминистраций

Зеленский предложит Кабмину согласовать кандидатуры 8 глав обладминистраций

10:31 26.06.2019
Встреча министров обороны стран-членов НАТО проходит в штаб-квартире Альянса в Брюсселе

Встреча министров обороны стран-членов НАТО проходит в штаб-квартире Альянса в Брюсселе

18:36 25.06.2019
Зеленский посетит Канаду 1-3 июля

Зеленский посетит Канаду 1-3 июля

18:02 25.06.2019
Дата визита Зеленского в США пока не определена – Тейлор

Дата визита Зеленского в США пока не определена – Тейлор

17:13 25.06.2019
Зеленский утвердил Положение об Офисе президента Украины

Зеленский утвердил Положение об Офисе президента Украины

16:43 25.06.2019
Зеленский подписал ряд кадровых указов в связи с реорганизацией администрации в офис президента

Зеленский подписал ряд кадровых указов в связи с реорганизацией администрации в офис президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский согласовал документы, которыми установлен порядок применения ВСУ и других составляющих сил обороны

У экс-советника Порошенко Бирюкова проходят обыски, заявляют в "Европейской солидарности"

Климкин предложил отозвать приглашение ПАСЕ для наблюдения на выборах в Раду в случае подтверждения полномочий делегации РФ

Почти 50 нардепов просят КС растолковать статью Конституции об обязательности решений этого суда

Зеленский посетит Канаду 1-3 июля

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис президента присоединится к реформе госуправления - Саенко

Пять партий проходят в Раду, еще две имеют шансы попасть в парламент – опрос

У экс-советника Порошенко Бирюкова проходят обыски, заявляют в "Европейской солидарности"

Порошенко призывает европейских партнеров укрепить коалицию в условиях продолжающейся российской агрессии

Бойко выступает за прямые переговоры с представителями РФ и "руководством непризнанных республик" для восстановление мира на Донбассе

Климкин предложил отозвать приглашение ПАСЕ для наблюдения на выборах в Раду в случае подтверждения полномочий делегации РФ

Проходной барьер в Раду преодолевают пять партий

Спикер Госпогранслужбы Слободян баллотируется по мажоритарке в Хмельницком от партии "Сила и честь"

Адвокаты Фирташа разочарованы решением Верховного суда Австрии об экстрадиции в США и заявляют о его невиновности

Климкин намерен поднимать вопрос освобождения военнопленных моряков на встрече G20 и в ООН

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА