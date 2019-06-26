Зеленский согласовал документы, которыми установлен порядок применения ВСУ и других составляющих сил обороны

Президент Украины Владимир Зеленский в среду рассмотрел и согласовал документы, устанавливающие порядок применения Вооруженных сил Украины и других составляющих сил обороны, сообщает пресс-служба главы государства по итогам заслушивания доклада начальника Генерального штаба – Главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Эти документы, в частности, определяют стратегические цели, задачи, состав Вооруженных сил и других составляющих сил обороны, которые привлекаются к обороне государства, их потребность в личном составе, вооружении и военной технике, материально-технических средствах, финансовых и других ресурсах, необходимых для выполнения задач.

Зеленский указал на необходимость интенсификации внедрения мероприятий реформы в сфере обороны.

"Особое внимание обращаю на реформирование управления ВСУ", - отметил президент.