У экс-советника Порошенко Бирюкова проходят обыски, заявляют в "Европейской солидарности"

У бывшего внештатного советника пятого президента Украины Петра Порошенко, кандидата в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Юрия Бирюкова проходят обыски, сообщается на официальном сайте партии "Европейская солидарность" в среду.

В политсиле расценивают это как политическое преследование. "Обыски у кандидата в народные депутаты от "Европейской Солидарности", известного волонтера и общественного деятеля Юрия Бирюкова, которые начались сегодня с откровенно немотивированным решением суда, партия "Европейская Солидарность" считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам", - говорится в сообщении.

В партии отмечают, что Бирюков - один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии в 2014 году помогал Вооруженным силам Украины, никогда не был материально ответственным должностным лицом, но его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечения армии, стала на защиту страны. "Сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном", - отмечают в политсиле.

"Европейская Солидарность" расценивает обыски у Бирюкова как часть реванша, как попытку расправы над теми, кто помогал Вооруженным силам Украины противостоять агрессии РФ. "И кто может гарантировать, что после того, как расправятся с волонтерами, не начнут судить тех, кто с оружием защищал Украину от путинской России? Поэтому мы категорически заявляем, что не допустим ревизии достижений Революции Достоинства и не позволим развернуть страну в прошлое!", - говорится в заявлении партии.

В "Европейской Солидарности" также отметили, что тех, кто больше всего сделал для армии и помог остановить российскую агрессию в 2014 году, следственные органы атакуют "в критический политический момент, в разгар предвыборной кампании, по надуманным основаниям".