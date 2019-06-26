Порошенко призывает европейских партнеров укрепить коалицию в условиях продолжающейся российской агрессии

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обратился к европейским партнерам с призывом к укреплению коалиции в защиту международного права и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

"Запланировал разговоры с европейскими партнерами. Как лидер "Европейской солидарности" отправляю письмо в адрес руководства Европейской народной партии и лидеров сестринских партий в политической семье народников с призывом к укреплению коалиции в защиту международного права и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он также сообщил, что уже поговорил по телефону с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем о защите Украины и дальнейшем противодействии РФ.

"Сегодня все здоровые, патриотические силы должны объединиться, чтобы не допустить свертывания защитного щита вокруг Украины", - подчеркнул Порошенко.