Политика

12:27 26.06.2019

Порошенко призывает европейских партнеров укрепить коалицию в условиях продолжающейся российской агрессии

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Порошенко призывает европейских партнеров укрепить коалицию в условиях продолжающейся российской агрессии

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко обратился к европейским партнерам с призывом к укреплению коалиции в защиту международного права и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

"Запланировал разговоры с европейскими партнерами. Как лидер "Европейской солидарности" отправляю письмо в адрес руководства Европейской народной партии и лидеров сестринских партий в политической семье народников с призывом к укреплению коалиции в защиту международного права и территориальной целостности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии", - написал Порошенко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

Он также сообщил, что уже поговорил по телефону с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем о защите Украины и дальнейшем противодействии РФ.

"Сегодня все здоровые, патриотические силы должны объединиться, чтобы не допустить свертывания защитного щита вокруг Украины", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #порошенко #ес #россия #украина
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