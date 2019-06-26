Политика

11:22 26.06.2019

Климкин предложил отозвать приглашение ПАСЕ для наблюдения на выборах в Раду в случае подтверждения полномочий делегации РФ

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Климкин предложил отозвать приглашение ПАСЕ для наблюдения на выборах в Раду в случае подтверждения полномочий делегации РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что в случае подтверждения Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) полномочий российской делегации будет целесообразно, чтобы Верховная Рада отозвала приглашение для ПАСЕ быть наблюдателями на парламентских выборах в Украине.

"Если ПАСЕ подтвердит полномочия российской делегации, то я бы, на месте Верховной Рады, отозвал приглашение ПАСЕ участвовать в наблюдении за нашими парламентскими выборами. Ведь ПАСЕ с российскими депутатами и ПАСЕ без них - это, как говорят в Одессе, две большие разницы", - написал Климкин на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, желающие могут участвовать в составе двусторонних миссий наблюдения, но "доверия к этой Ассамблее у нас больше нет".

Климкин напомнил, что в начале января он направил письмо директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Солрун Гисладоттир о том, что Украина не примет заявки о регистрации российских наблюдателей по линии ОБСЕ, в итоге "все … с пониманием отнеслись к нашей позиции".

Как сообщалось, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма Ассамблеи, что открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.

26 июня в ПАСЕ рассмотрят доклады двух комитетов по возражениям против восстановления полномочий делегации РФ.

Теги: #климкин #пасе #россия #украина #верховная_рада
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