Климкин намерен поднимать вопрос освобождения военнопленных моряков на встрече G20 и в ООН

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал применить все возможные рычаги для влияния на РФ для освобождения военнопленных украинских моряков во время следующей встречи стран "большой двадцатки" (G20) в Осаке (Япония).

Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook в свете истечения во вторник срока, отведенного РФ Международным трибуналом ООН по морскому праву для реагирования на его решения и освобождение моряков.

"Впрочем, и наши американские друзья говорили в Буэнос-Айресе, что без освобождения украинских моряков встречи с российским президентом не будет. Это же многого стоит. Поэтому уверен, что реакция РФ не заставит себя ждать. В ближайшее время", - написал глава украинского внешнеполитического ведомства

Климкин также отметил, что по истечению срока Украина имеет "не только моральное, но и юридическое право выносить вопрос на рассмотрение ООН и других международных организаций".

По его словам, РФ "продолжает делать вид, что ее это (истечение срока, определенного Международным трибуналом ООН по морскому праву - ИФ) не касается", однако все члены арбитража, кроме российского судьи, думают иначе.

"Россия или выполняет решения международного арбитража, или доказывает, что не выполняет так называемую конституцию международного пространства - Конвенцию по морскому праву. А также не уважает иммунитеты, являющиеся основой понятия суверенитета. Поэтому с нашими друзьями и партнерами будем говорить о необходимости ограничения военного сотрудничества с РФ и отсутствие каких-либо причин, чтобы уважать ее иммунитеты. И о многом другом тоже", - резюмировал Климкин.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" ВМС ВСУ, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Были задержаны и арестованы 24 украинских моряка. Их перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", кроме того, трое раненных при обстреле россиянами украинских моряков были переведены в больницу СИЗО "Матросская тишина".

Все моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву вынес решение, которым обязал РФ освободить три украинских корабля и 24 украинских моряков и позволить им вернуться в Украину.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сообщила, что в начале июля в арбитражном порядке должно начаться рассмотрение по сути дела об иммунитетах украинских кораблей и моряков, захваченных РФ в ноябре 2018 года.