Новинский идет в Раду по мажоритарному округу №57 в Мариуполе

Глава фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Вадим Новинский сообщил, что зарегистрирован кандидатом в народные депутаты парламента девятого созыва по одномандатному избирательному округу №57 в городе Мариуполь (Донецкая обл.).

"Я зарегистрирован по мажоритарному округу города Мариуполь, в 57-м округе", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Центральная избирательная комиссия еще не опубликовала информацию о регистрации Новинского кандидатом в нардепы.

Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".