Политика

18:02 25.06.2019

Дата визита Зеленского в США пока не определена – Тейлор

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Дата визита Зеленского в США пока не определена – Тейлор

 Дата визита президента Украины Владимира Зеленского в США в настоящее время неизвестна, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

"С конкретными датами пока что не определились", - сказал Тейлор на пресс-конференции во вторник в Киеве.

Он отметил, что как только будет известна дата встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и повестка дня визита украинского президента в США, он об этом сообщит и членам правительства, и журналистам.

По словам Тейлора, вопрос о дате визита Зеленского в США задавали ему и члены украинского правительства.

Ранее специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что точная дата визита Зеленского в Вашингтон пока не определена. "Дональд Трамп направил президенту Зеленскому приглашение посетить Белый дом. Однако сроки этого визита еще надо согласовать", – отметил Волкер.

22 июня и.о. главы Службы безопасности Украины Иван Баканов в рамках визита в США обсудил предстоящий визит президента Зеленского.

Это первая пресс-конференция Тейлора после его второго назначения в Украину.

Теги: #сша #зеленский #визит
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